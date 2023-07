BBC-presentator Huw Edwards beschuldigd van wangedrag: dit is er aan de hand

De bekende BBC-presentator Huw Edwards wordt door meerdere personen beschuldigd van (seksueel) wangedrag. Zo zou de 61-jarige nieuwslezer een minderjarige geld hebben betaald in ruil voor expliciete foto's. De feiten op een rij.

Vrijdag kwam via de Britse tabloidkrant The Sun naar buiten dat een BBC-presentator een minderjarige had betaald voor expliciete beelden. Het zou gaan om een bedrag van omgerekend zo'n 41.000 euro. Dat schreef de krant op basis van gesprekken met de ouders van het vermeende slachtoffer. De krant noemde de naam van de presentator niet, maar liet wel weten dat het ging om iemand die "bekend is bij een miljoenenpubliek".

De BBC schorste de presentator in kwestie en startte een onderzoek naar de zaak. Ook de Britse politie stelde een onderzoek in.

Het vermeende slachtoffer ontkende enkele dagen later dat er sprake was van misbruik. "Voor alle duidelijkheid: er heeft niets ongepasts of onwettigs plaatsgevonden tussen onze cliënt en de BBC-persoonlijkheid. De beschuldigingen in The Sun zijn onzin", zei de advocaat van het vermeende slachtoffer.

Begin deze week trad een tweede persoon naar buiten met klachten over de BBC-presentator. Het gaat om iemand die begin twintig is en de presentator via een datingapp heeft leren kennen. Diegene zou min of meer gedwongen zijn om de presentator te ontmoeten en ontving dreigende berichten. BBC News heeft de berichten ingezien en stelde vast dat het telefoonnummer inderdaad van de presentator was.

In de dagen daarna volgden nog twee beschuldigingen. Een 23-jarige liet weten dat de presentator meerdere keren geld had opgestuurd en dat de twee elkaar tijdens de coronalockdown een aantal keer hadden gezien. Een vierde persoon sprak over "griezelige en vieze berichtjes" die de presentator via Instagram stuurde. Deze persoon was op dat moment zeventien jaar.

Ondertussen gingen verschillende namen van presentatoren rond. Bekende BBC-namen als Gary Lineker, Jeremy Vine, Rylan Clark en Nicky Campbell voelden zich genoodzaakt om duidelijk te maken dat zij in elk geval niets met de zaak te maken hadden. De Britse regering eiste zondag opheldering over de kwestie.

Woensdag werd bekend dat de van (seksueel) wangedrag beschuldigde presentator de 61-jarige Huw Edwards is. Zijn vrouw heeft dat onthuld in een verklaring die mede namens de presentator is opgesteld. Edwards werkt al sinds 1984 voor de Britse omroep en is bekend van BBC News. Hij maakte in september bekend dat koningin Elizabeth was overleden.

De presentator is volgens zijn vrouw nu opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij last heeft van mentale problemen. Edwards zou daar al langer mee kampen. Ondertussen zijn de Britten geschokt door de onthulling. Maar er zijn ook mensen die zich afvragen of het nieuws überhaupt gepubliceerd had moeten worden, vanwege de privacy.

De Britse politie heeft in een verklaring gemeld dat er geen strafbare feiten zijn vastgesteld met betrekking tot de eerste beschuldiging. In de andere drie gevallen onderneemt de politie nog geen actie. Als er bewijs van strafbare feiten is, dan zal de politie dat onderzoeken. Tot die tijd adviseert de politie de BBC het onderzoek zelf op te pakken.