Van wangedrag beschuldigde BBC-journalist is nieuwslezer Huw Edwards

De BBC-presentator die in opspraak raakte vanwege mogelijk seksueel wangedrag is Huw Edwards. Dat zegt zijn vrouw in een verklaring. Ook laat ze weten dat Edwards in het ziekenhuis ligt. Hij zou al jarenlang aan zware depressies lijden.

"De nieuwsstorm van de afgelopen dagen heeft zijn situatie alleen maar verergerd. Hij zal hiervoor de komende tijd in het ziekenhuis behandeld worden", zegt Edwards' vrouw Vicky Flind woensdag in de verklaring.

De eerste melding over de BBC-presentator kwam zaterdag naar buiten via The Sun. De ouders van het vermeende slachtoffer lieten weten dat de man geld zou hebben betaald aan hun destijds minderjarige kind voor expliciete beelden. Het zou gaan om 35.000 Britse pond.

De advocaat van het vermeende slachtoffer liet dinsdag weten dat er niets waar is van dit verhaal. Inmiddels heeft de politie geconcludeerd dat er geen strafbaar feit is gepleegd. De BBC gaat nu verder met een intern onderzoek.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij het laatste medianieuws Blijf met meldingen op de hoogte

Na de eerste melding zijn er nog drie andere meldingen binnengekomen. Deze meldingen zijn niet door de politie onderzocht, omdat geen van de melders naar de politie is gestapt.

De 61-jarige Edwards is een van de bekendste gezichten van BBC News. Hij maakte in september bekend dat koningin Elizabeth was overleden. Hij werkt al bijna veertig jaar voor de omroep.