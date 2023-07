Nog eens twee mensen hebben nare ervaring gehad met BBC-presentator

Delen via E-mail

Tot nu toe zijn er vier beschuldigingen geuit aan het adres van een BBC-presentator. De mannelijke presentator, wiens identiteit niet bekendgemaakt is, zou seksueel wangedrag hebben vertoond.

De eerste melding kwam zaterdag naar buiten via The Sun. De ouders van het vermeende slachtoffer lieten weten dat de presentator geld zou hebben betaald aan hun destijds minderjarige kind voor expliciete beelden. Het zou gaan om 35.000 Britse pond. De advocaat van het vermeende slachtoffer zei juist dat er niets waar is van dit verhaal.