Dragqueen Envy Peru aangevallen en met wapen bedreigd in Amsterdam

Boris Itzkovich Escobar, beter bekend als dragqueen Envy Peru, is dinsdag door een groep jongens aangevallen in Amsterdam. De artiest gaat aangifte doen van het voorval.

Escobar, bekend van tv-programma's als Drag Race Holland en Make Up Your Mind, laat op Instagram weten dat hij dinsdag in de bus naar station Amsterdam Centraal beledigd en met een wapen bedreigd werd door vier jongens die het voorval ook filmden.