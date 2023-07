BBC schort onderzoek over vermeend seksueel wangedrag van presentator op

De BBC schort het onderzoek naar beschuldigingen van seksueel wangedrag van een presentator voorlopig op. Dat doet de Britse omroep op verzoek van de politie.

De BBC benadrukt de zaak erg serieus te nemen en publiceerde een overzicht van de manier waarop de omroep de melding over de mogelijke misbruikzaak heeft behandeld. Daarin staat dat het niet is gelukt contact te krijgen met het familielid van het vermeende slachtoffer dat de klacht had ingediend.

Afgelopen weekend meldde de Britse krant The Sun dat een bekende presentator van de BBC geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon in ruil voor seksueel expliciete beelden. Het zou gaan om omgerekend 41.000 euro. Wie de presentator is, is niet onthuld. Het zou gaan om een zeer bekend persoon.

The Sun baseert zich op informatie van de moeder van het vermeende slachtoffer. Haar kind is nu juist kritisch over de berichtgeving. "Voor alle duidelijkheid: er heeft niets ongepasts of onwettigs plaatsgevonden tussen onze cliënt en de BBC-persoonlijkheid, en de beschuldigingen in The Sun zijn onzin", liet de advocaat van het vermeende slachtoffer weten.