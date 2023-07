Bijna een miljoen mensen kijken op tv naar aftrap nieuw seizoen B&B Vol liefde

De aftrap van de derde reeks van B&B Vol liefde is maandagavond bekeken door 984.000 mensen. Dat ligt in lijn met de cijfers van de vorige seizoenen.

De journaals werden maandag goed bekeken. In de uitzendingen stond het vertrek van demissionair premier Mark Rutte centraal. Op De Vakantieman na staan er alleen maar nieuwsprogramma's in de top 5 van best bekeken uitzendingen.

Rutte kondigde voorafgaand aan het debat over de val van zijn vierde kabinet aan dat hij niet beschikbaar is als leider van de VVD bij de aanstaande verkiezingen. Het nieuws kwam voor vrijwel iedereen als een verrassing. De onthulling gaf het debat een onverwachte wending, want de inzet van de oppositie was het vertrek van Rutte.