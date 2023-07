Vermeend slachtoffer ontkent misbruikt te zijn door BBC-presentator

De beschuldigingen van misbruik tegen een BBC-presentator zouden nergens op gebaseerd zijn. De presentator zou hebben betaald voor expliciete foto's van een tiener. Maar de advocaat van het vermeende slachtoffer noemt dit verhaal onzin.

Afgelopen weekend bracht The Sun naar buiten dat een bekende mannelijke presentator van de BBC een toenmalige tiener tienduizenden euro's zou hebben betaald in ruil voor expliciete beelden.

De naam van de presentator werd niet genoemd. Hij zou bekend zijn bij een miljoenenpubliek.

De advocaat van het vermeende slachtoffer laat weten dat er niets aan de hand is. "Voor alle duidelijkheid: er heeft niets ongepasts of onwettigs plaatsgevonden tussen onze cliënt en de BBC-persoonlijkheid. De beschuldigingen in The Sun zijn onzin", zegt de advocaat maandag tegen de BBC.

Volgens The Sun kregen zij een bericht van "twee bezorgde ouders", die vertelden dat hun kind ongepaste berichten van de presentator kreeg. Daarover schreef de Britse krant een artikel dat nog op de nieuwssite staat. Vervolgens diende The Sun een klacht in bij de BBC over het gedrag van de betreffende presentator.