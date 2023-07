'Bekende' BBC-presentator beschuldigd van seksueel wangedrag

De Britse regering eist opheldering van de BBC over vermeend seksueel wangedrag door een "bekende" presentator. Die zou een tiener 35.000 pond (41.000 euro) hebben betaald voor expliciete beelden. De presentator is inmiddels geschorst.

De beschuldigingen kwamen aan het licht door een publicatie in The Sun. De moeder van een twintigjarige persoon zei tegen de krant dat het vermeende misbruik in 2020 begon. Haar kind was toen zeventien jaar en zou het geld voor de beelden hebben gebruikt om drugs te kopen. De betalingen zouden jarenlang zijn doorgegaan.