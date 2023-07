Elise Schaap hoopt dat mensen imitaties als compliment zien: 'Ode aan taal'

Britt Dekker, Roos van Kopen Zonder Kijken en Nikkie Plessen: Elise Schaap vertolkte al talloze typetjes. Nu duikt ze voor haar eigen programma Blablabla in dialecten. De actrice hoopt dat de kijker de imitaties ziet als compliment.

"Vanaf jongs af aan heb ik al een enorme fascinatie voor accenten. Ik wil ze meteen vatten en begrijpen. Ik moet me echt beheersen om ze niet gelijk na te doen", vertelt Schaap in gesprek met NU.nl.

"Toen ik op de toneelschool zat, had ik het ambitieuze idee om een soort dialectendatabase van heel Nederland samen te stellen", zegt de actrice, bekend van Undercover, Stromboli en De TV Kantine. "Dat ik met een recorder door het land zou gaan om alle accenten en dialecten op te nemen en die in een database op te slaan. Ik heb uiteindelijk drie plekken in Noord-Holland bezocht. Ik merkte al snel dat het een tijdrovend klusje is, haha."

Met haar eigen programma Blablabla met Schaap krijgt de actrice nu alsnog de kans uitgebreid in de wereld van dialecten te duiken. Het idee voor het programma ontstond in samenwerking met Carlo Boszhard en zijn vriend Herald, die samen ook het creatieve brein achter De TV Kantine zijn.

Het geheim van een goede imitatie

In elke aflevering van haar programma bezoekt Schaap een andere streek of regio. Daar gaat ze in gesprek met taalkundigen en (on)bekende Nederlanders die daar wonen. "Vervolgens leer ik het accent aan en volgt de ultieme test. Ik ga me begeven tussen de locals. Daarin moet ik blenden: ik mag dus niet opvallen."

Uiteraard is Schaap vermomd, want ze mag hierbij niet herkend worden. "Maar niet met een enorme plakneus of zo, ik probeer het wel dicht bij mezelf te houden. Dat is echt een enorme uitdaging."

Schaap heeft zelf talloze én succesvolle imitaties op haar naam staan. Zo wordt ze geroemd om haar persiflages van koningin Máxima, presentatrice Britt Dekker en Kopen Zonder Kijken-stylist Roos Reedijk.

Hoe krijgt de actrice dat toch steeds zo goed voor elkaar? "Ik luister in eerste instantie alleen naar de stem en ontleed die op minutieus niveau. Ik filter die rollende r, een zachte g, een natte t, een sissende s."

"Ik werk daarna naar groter", gaat Schaap verder. "Ik let op de pauzes die iemand neemt in een zin, toonhoogte, intonatie. Maar ook naar de uitdrukkingen die iemand gebruikt en bepaalde woorden, zoals stopwoordjes."

Programma is eenmalig uitstapje

Imiteren kan soms gevoelig liggen. In het verleden is er weleens ophef ontstaan omdat een bepaald typetje volgens het publiek niet smaakvol werd neergezet.

Schaap zegt dat het nooit haar bedoeling is om iemand belachelijk te maken. "Ik hoop dat mensen dit eerder zien als compliment. Als een ode aan de taal en de veelzijdigheid daarvan die we in Nederland hebben. Er zitten zoveel eigenheden in verscholen."

"Haags bijvoorbeeld, dat kan grof zijn, maar is ook spitsvondig. En bij Twents zit geen opsmuk, het is heel efficiënt en nuchter. Daar kan ik me echt aan laven. Blablabla is een ode aan dat gevoel."

Gaan we Schaap nu vaker zien als presentator? "Nee. Het is echt een eenmalig uitstapje. Dit ligt in het verlengde van mijn werk, maar ik ben geen presentator."

Schaap gaat de komende tijd vooral weer acteren. "Er komen mooie projecten aan en natuurlijk is het uitdagend als daar een personage bij zit met een specifieke manier van spreken. Dat maakt het alleen maar nog leuker."