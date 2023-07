Angela Groothuizen vindt coachen lastig door na The Voice aangescherpte regels

Na het schandaal rondom The voice of Holland zijn de regels bij talentenjachten flink aangescherpt. Volgens Angela Groothuizen maken deze nieuwe regels het moeilijk om haar werk als coach in het nieuwe programma The Talent Scouts goed te doen.

Volgens Groothuizen "kan je eigenlijk niet meer met elkaar werken zoals het zou moeten". "De grootste verandering is het zogenoemde vierogenprincipe", vertelt de zangeres en coach aan Veronica Superguide.

"Dat betekent dat bij echt elk gesprek iemand van de producent aanwezig is. Dat was toen ook wel vaak zo, maar nu is het véél strenger. Ze zijn zo geraakt door alles wat er bij The Voice is gebeurd, dat ze nu heel voorzichtig zijn", zegt Groothuizen.

Een appgroep met de kandidaten aanmaken is volgens de talentenjachtcoach niet toegestaan. "Pas bij de halve finales heb ik gevraagd of ik dan mijn telefoonnummer aan mijn talenten mocht geven. Dan kunnen ze zelf beslissen of ze contact willen. Ze zullen toch wel begrijpen dat ik geen gevaar vorm?"

Volgens Groothuizen gaat het er allemaal heel liefdevol aan toe op de set van The Talent Scouts. "Het is bijna verkrampt hoe goed de bescherming nu is, maar ik begrijp de noodzaak."

De talentenjacht The voice of Holland kwam in 2022 onder vuur te liggen. Coaches en medewerkers van het programma zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast gedrag tegenover de kandidaten. De zaken tegen bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B lopen nog.