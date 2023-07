Radioveiling over FM-frequenties van start: 'Rechtszaken niet uitgesloten'

De veiling voor de radiofrequenties begint vandaag. Dat is een zenuwslopend proces, waarbij niemand precies weet wie er meebiedt. Vanaf 1 september kan het radiolandschap er heel anders uitzien. Bronnen zeggen tegen NU.nl dat het tot rechtszaken kan leiden.

Vertegenwoordigers van radiozenders loggen deze ochtend in bij een gesloten online systeem om mee te doen aan de FM-veiling. Er kan worden geboden op verschillende kavels om mee te dingen naar een FM-frequentie voor de komende twaalf jaar.

Er zijn meerdere rondes. Partijen mogen drie keer opnieuw een bod doen en één keer van kavel wisselen. Uiteindelijk wint de hoogste bieder.

Vergunningen voor de kavels waar Qmusic, Sky Radio en Radio 538 nu te horen zijn, zijn het duurst: die kosten meer dan 15 miljoen euro volgens een berekening van de overheid.

Het is niet bekend hoelang de veiling duurt. Dat kan van een hoop zaken afhangen, onder andere van het aantal deelnemers. Het zou enkele uren maar ook meerdere dagen kunnen duren. In het extreemste scenario zelfs meerdere weken. De verwachting is wel dat er volgende week een uitkomst is.

Je moet goed zijn in Risk of Monopoly

Volgens ingewijden is deze veiling een zenuwslopend proces. Goed zijn in spelletjes als Risk en Monopoly is geen overbodige luxe. De zenuwen zullen groot zijn, omdat niemand precies weet wie er meedoet. De meebiedende partijen krijgen tijdens de veiling namelijk nicknames em kunnen elkaar misleiden.

Een mediabedrijf mag straks nog maximaal drie commerciële FM-frequenties hebben. Talpa Network, eigenaar van Radio 10, Radio 538 en Sky Radio, verkocht daarom onlangs Radio Veronica aan Mediahuis. Afgelopen vrijdag werd die deal definitief rond.

Talpa gaat meedoen met Radio 10, Radio 538 en Sky Radio. Mediahuis heeft naast Radio Veronica ook 100% NL, SLAM! en Sublime, en wil ook meedingen naar drie kavels. Een van deze zenders verdwijnt dus sowieso van de FM. Daarnaast zal DPG Media meedoen met Qmusic, maar de uitgever (van onder andere NU.nl) zet in op drie kavels. DPG wil ook voor JOE een FM-frequentie.

Dan is er nog FD Mediagroep, eigenaar van BNR Nieuwsradio, dat het nieuwskavel wil behouden. Ook KINK, aanstichter van de veiling door naar de rechter te stappen, doet ongetwijfeld mee. Mogelijk komen er ook buitenlandse partijen in beeld. Dat zouden Bauer Media Group en Global zijn.

In theorie zouden er na het besluit allemaal nieuwe commerciële zenders op de FM kunnen komen. Het ministerie van Economische Zaken, dat de veiling heeft uitgeschreven, vindt dat nieuwkomers een kans moeten krijgen.

Dit betalen zenders minimaal voor een FM-kavel LCO1 Sky Radio (Talpa Network) Waarde: 15.427.000

LCO2 Veronica (Mediahuis): 8.319.000

LCO3 Qmusic (DPG Media) 15.816.000

LCO4 BNR (FD Mediagroep) 0

LCO5 Slam (Mediahuis) 4.782.000

LCO6 Radio 538 (Talpa Network) 15.241.000

LCO8 Sublime (Mediahuis) 2.636.000

LCO9 100% NL (Mediahuis) 0

Rechtszaken zijn na de veiling niet uitgesloten

De nieuwe FM-vergunningen gelden wettelijk vanaf 1 september dit jaar. Daar verandert niets aan, maar volgens bronnen zijn rechtszaken niet uitgesloten. Zo zouden partijen die naast een FM-kavel grijpen, mogelijk willen proberen wel een DAB-frequentie te bemachtigen. Die frequenties zijn nu gekoppeld, maar door de schaarste die ontstaat, zou een gang naar de rechter iets kunnen opleveren.

Daarnaast zou bijvoorbeeld BNR het nieuwskavel kunnen kwijtraken als DPG Media of Mediahuis plannen hebben om een nieuwszender op te tuigen. Denk aan een radiozender voor NU.nl, AD of De Telegraaf. Volgens een bron zou BNR onevenredig hard worden geraakt, gezien de jarenlange ervaring als radionieuwszender en de investering in de redactie. "Daar zou ruimte zijn voor een pleidooi in de rechtbank."

En zo zijn er meer zaken die voor de rechter kunnen komen. Want mochten de twee grote buitenlandse partijen Bauer en Global meedoen, dan gaan ze vol voor de grote FM-frequenties van bijvoorbeeld Qmusic of Radio 538.