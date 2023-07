Vlaamse kosmoloog Thomas Hertog is de eerste Zomergast

De Vlaamse kosmoloog Thomas Hertog is de eerste gast in het komende seizoen van VPRO Zomergasten. Het gesprek tussen presentator Theo Maassen en Hertog is zondag 23 juli te zien op NPO2. Maassen zal het programma dan voor het eerst presenteren.

"Ik smulde altijd van films die zich afspeelden in de ruimte: Alien, 2001: A Space Odyssey, Contact, Interstellar. Mooi, maar verzonnen verhalen", zegt de 56-jarige Maassen over zijn eerste gast.

"Nu heb ik de kans om met iemand te praten die écht weet hoe het eraan toegaat in de kosmos. Ruimte, zwaartekracht, de oerknal, kwantummechanica, buitenaards leven, zwarte gaten. Ik wil het begrijpen. Ik wil het weten", voegt de cabaretier eraan toe.