Politica Khadija Arib en filmmaker Hoyte van Hoytema in Zomergasten

De Vlaamse kosmoloog Thomas Hertog, filmmaker Hoyte van Hoytema en oud-Kamervoorzitter en politica Khadija Arib zijn de eerste drie gasten in het nieuwe seizoen van VPRO Zomergasten.

"Als ik haar bezig zag als Kamervoorzitter dacht ik altijd: volgens mij zou ze een goeie stand-upcomedian zijn", zegt de cabaretier over Arib. "Ze is ontzettend gevat, charmant, voor niemand bang, heeft charisma en heeft een specifieke achtergrond waardoor ze op een hele eigen manier naar Nederland kijkt."

Maassen kijkt ook enorm uit naar de tweede gast. "Ik hoop dat ik een professionele afstand kan bewaren, want ik ben fanboy", zegt hij over Van Hoytema, die films draaide als Dunkirk, Interstellar en de James Bond-film Spectre. "Hij heeft nog nooit een film in Nederland gedraaid, maar ik ben vereerd dat hij speciaal voor ons toch even terugkeert."