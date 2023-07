Choreograaf Alida Dors is de laatste Zomergast

Choreograaf Alida Dors is de zesde en laatste gast in Zomergasten. De cartoonist Kamagurka, de kosmoloog Thomas Hertog, filmmaker Hoyte van Hoytema, oud-Kamervoorzitter Khadija Arib en schrijfster Bibi Dumon Tak werden eerder al aangekondigd als gasten in het nieuwe seizoen.

Theo Maassen zal voor het eerst te zien zijn als de presentator van het interviewprogramma.

Maassen raakte ontroerd tijdens het toneelstuk The Story of Travis, waarbij de choreografie van Dors was. "Ik weet niet wat er gebeurde. Ik werd aangesproken in een taal die ik niet sprak, maar die ik blijkbaar wel verstond", stelt hij.

De presentator wil de persoon leren kennen die hem omver heeft geblazen. "Ik ben benieuwd wat haar drijft en hoe ze het voor elkaar heeft gekregen om mij zo aan het janken te krijgen."

Maassen noemt Kamagurka, pseudoniem van de Belg Luc Charles Zeebroek, een "one of a kind" kunstenaar die met "niks of niemand" te vergelijken is. "Een fenomeen. Hij is cartoonist, schilder, performer, allround kunstenaar. Een absurdist. Zijn werk is onzinnig en diepzinnig tegelijk. Ontwrichtend, maar altijd vrolijk. Het zal mij benieuwen, mijn gesprek met Kamagurka."

Maassen neemt presentatie over van Abbring

In april werd bekend dat Maassen de presentatie van het interviewprogramma overneemt van Janine Abbring. Zij presenteerde het programma van 2017 tot en met 2022. De 47-jarige presentatrice maakte in januari nog wel Wintergasten, waarin internationale beroemdheden te gast waren.