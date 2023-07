Nieuw seizoen De slimste mens begint op 31 juli, extra reeks volgt in september

Het 22e seizoen van De slimste mens is vanaf maandag 31 juli te zien op NPO1. In september verschijnt de extra reeks De slimste mens: All Stars op NPO Start.

Het KRO-NCRV-programma wordt traditiegetrouw gepresenteerd door Philip Freriks. Maarten van Rossem vormt zoals gewoonlijk de eenkoppige jury. De deelnemers worden op een later moment bekendgemaakt.