Ook The White Lotus is op pauze gezet wegens staking schrijvers in Hollywood

The White Lotus is een van de series die op pauze is gezet vanwege de schrijversstaking in Hollywood. Dat zegt acteur Tom Hollander in de podcast The News Agents.

Mike White is de grote man achter de serie en heeft volgens Hollander het verhaal van de derde reeks al in zijn hoofd. Maar hij heeft de productie op pauze gezet omdat hij niet uit de schrijversvakbond Writers Guild of America West (WGAW) wil worden gezet.

The White Lotus is een serie over extreem rijke Amerikanen die vakantie vieren in een resort. De reeks speelt zich elke keer op een andere locatie af. In het eerste seizoen was dat Hawaï. Voor de tweede reeks was Sicilië de locatie en Thailand zou de plek zijn voor het derde seizoen. Volgens Hollander was White al bezig was met het zoeken naar geschikte locaties in dat land.

Ook andere series en films lopen vertraging op vanwege de staking. Naast The White Lotus zijn dat onder meer de films Spider-Man 4, Mission: Impossible 8, Stranger Things en The Last of Us.