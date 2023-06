NPO en Talpa reageren niet op geruchten overstap Frans Klein

NPO-directeur Frans Klein stapt volgens het AD over naar Talpa Netwerk, het mediabedrijf van John de Mol. Zowel Talpa Network als de NPO meldt aan NU.nl niet in te gaan op geruchten.

Klein is directeur Video bij de NPO. Hij legde eind vorig jaar zijn taken neer in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat de NPO doet naar misstanden bij De Wereld Draait Door (DWDD). Volgens het AD zet de 58-jarige Klein binnenkort zijn handtekening onder het contract met Talpa.



Het is niet bekend welke functie Klein bij Talpa Network gaat vervullen. Het bedrijf heeft Paul Römer als directeur radio en tv, Marco Louwerens als directeur tv en René Oosterman als baas van SBS6. Eerder dit jaar vertrok wel strategisch adviseur Erland Galjaard bij Talpa.

Klein is bij de NPO verantwoordelijk voor de programmering. Hij was tot 2014 tv-directeur bij BNNVARA, waarna hij de overstap naar de directie van de NPO maakte.

Klein legde taken NPO neer vanwege misstanden DWDD

Nadat de Volkskrant in november een artikel had gepubliceerd over de misstanden achter de schermen bij DWDD, besloot Klein na onderzoek van de NPO zijn functie tijdelijk neer te leggen. Hij was destijds als tv-directeur verantwoordelijk voor het programma van BNNVARA.