Komt Saoedisch voetbal met Ronaldo hier op tv? 'We onderschatten de Eredivisie'

Supersterren als Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté en Karim Benzema zijn vanaf volgend seizoen te bewonderen in de Saoedische Pro League (SPL). Gaan tv-zenders en streamingdiensten in Nederland nu massaal achter de uitzendrechten van die voetbalcompetitie aan? Sportmarketeers betwijfelen het.

Ronaldo trok begin dit jaar naar de Saudi Pro League, waar hij voor een gigantisch bedrag gaat voetballen. De 38-jarige Portugees krijgt 70 miljoen euro per jaar. In zijn kielzog vertrekken steeds meer voetbalsterren voor vorstelijke salarissen naar Saoedi-Arabië. Ze gaan niet allemaal: Lionel Messi kon ook, maar koos uiteindelijk voor een avontuur in Amerika.

De voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië behoort nog lang niet tot de top van de wereld. Op de ranglijst staat de Pro League niet eens bij de eerste vijftig. Maar er is geld in overvloed en met het aantrekken van wereldsterren moet de competitie de komende jaren als magneet werken voor spelers én publiek. De ambities zijn groot.

Liefhebbers kunnen online wel beelden vinden van de SPL. De competitie is op tv momenteel live te zien op de Portugese betaalzender Sport TV en de Italiaanse digitale zender Sportitalia. Volgens een bericht op The Athletic is de Saudi Pro League (SPL) momenteel actief op zoek naar meer internationale uitzenddeals voor komend seizoen.

'De rechten zijn voor een appel en een ei op te halen'

Is de SPL ook interessant om (live) uit te zenden in Nederland? Sportzender ZiggoSport en streamingdienst Viaplay willen voorlopig niet reageren op vragen van NU.nl. Sportmarketeer Chris Woerts ziet er weinig in. "De Saoedische competitie heeft totaal geen impact, ook niet met de komst van grote voetbalsterren."

Volgens Woerts kunnen Nederlandse zenders of streamers de beelden uit de Saoedische competitie wel 'voor een appel en een ei' naar zich toetrekken. "Het is leuk voor erbij, maar ik zie niet voor me dat zenders die hele competitie gaan uitzenden."

Dat zegt ook sportmarketeer Frank van den Wall Bake. "Vooralsnog wordt de voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië niet echt serieus genomen. Je kunt wel met veel geld overwegend 'oude' spelers kopen, maar het wordt meer beschouwd als theater dan als serieus voetbal. Jonge, veelbelovende talenten bezwijken gelukkig niet voor het grote geld. Het zou hun carrière niet ten goede komen. Als zelfs de opportunistische voetbalwereld dat beseft, zegt dat genoeg."

Woerts denkt voorlopig niet dat er in Nederland een groot publiek voor de wedstrijden van Ronaldo en Benzema is. "We onderschatten onze eigen Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Die trekken nog altijd meer kijkers dan buitenlandse topcompetities zoals de Britse Premier League."

'Sport drijft op tradities en cultuur'

Van den Wall Bake verwacht niet dat er in de nabije toekomst zenders of streamingdiensten geïnteresseerd zijn in de SPL. "Het is een beetje vergelijkbaar met de diverse pogingen om destijds American Football in Nederland te introduceren. Dat hele circus trok met veel geld naar Nederland, maar er zat geen hond op de tribunes."