Voormalig Studio Sport-presentator Jan Stekelenburg (81) overleden

Jan Stekelenburg is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. De voormalige presentator van Studio Sport was al enige tijd ziek.

Stekelenburg was van 1968 tot 2022 werkzaam bij de NOS. Hij was naast presentator ook verslaggever en eindredacteur.

De in Maarssen geboren Stekelenburg gaf onder meer commentaar bij de olympische titel van de Nederlandse volleybalmannen in 1996 in Atlanta, dat in 1999 werd uitgeroepen tot hét Nederlandse sportmoment van de twintigste eeuw. "Hij zag het zelf als het hoogtepunt van zijn loopbaan in de sport", schrijft de NOS vrijdag.