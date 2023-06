Anne-Mar Zwart stopt na één seizoen met Blauw Bloed: 'Echte passie ontbreekt'

Anne-Mar Zwart stopt na één seizoen alweer met het presenteren van royaltyprogramma Blauw Bloed. Ze wordt vervangen door Tirza van der Graaf, die volgens Zwart beter bij het programma past.

"Om dit programma te dragen moet je eigenlijk een royalfan zijn en dat ben ik niet. De echte interesse en passie ontbreken", vertelt Zwart in gesprek met AD . Ze hoopte dat de "gekte rondom het koningshuis" bij haar zou groeien. De presentatrice voelde al snel dat het programma "geen 100 procent match" voor haar was.

Van der Graaf, die sinds dit jaar regelmatig in het programma te zien is, neemt de presentatie over. "Als ik haar thuis vanaf de bank zag, dacht ik: dit past zoveel beter. Zij is een grotere royalfan dan ik. En dat willen de fans van Blauw Bloed ook liever zien, denk ik", vertelt Zwart.