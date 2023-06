Commissie langer dan verwacht bezig met onderzoek naar misstanden bij NPO

De commissie die misstanden binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) onderzoekt, heeft meer tijd nodig dan verwacht. Commissievoorzitter Martin van Rijn hoopt dat het onderzoeksrapport en de aanbevelingen er in het vierde kwartaal zijn, in plaats van rond de zomer.

"De gesprekken met betrokkenen maken veel indruk op de commissie. We willen recht doen aan alle melders en een zorgvuldig en goed rapport opleveren. Tegelijkertijd herkennen we de wens om voor duidelijkheid te zorgen op korte termijn. De commissie zet zich hiervoor in", schrijft Van Rijn in een brief.