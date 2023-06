Ivo Niehe volgt pianobroers Jussen voor driedelige documentaire

Ivo Niehe is inmiddels gestopt met de TV Show, maar dat betekent niet dat hij is gestopt met het interviewen van artiesten. Voor een nieuwe driedelige documentaire van AVROTROS volgt hij de Nederlandse pianisten Lucas en Arthur Jussen.

In het programma Lucas en Arthur Jussen op wereldtournee volgt Niehe de broers terwijl ze de wereld over reizen voor hun concerten. Hun collega's, familie en vrienden komen ook aan het woord.

Niehe vertelt in de documentaire hoe de twee wereldwijd geprezen pianisten werden. De broers van 26 en 30 jaar oud zijn al sinds hun tienerjaren gevestigde namen in de wereld van de klassieke muziek. Zo treden ze op in prestigieuze concertzalen in onder meer Wenen, Parijs, Seoel en São Paulo.

Niehe, die tot voor kort nog te zien was in de TV Show, maakte in 2018 al eens een documentaire over dirigent Jaap van Zweden. De documentaire over de broers Jussen is op woensdag 9, 16 en 23 augustus om 21.20 uur te zien op NPO1.