Talpa-baas wil dat talkshow Marcel & Gijs volgende zomer terugkeert

Paul Römer, de managing director radio en televisie van Talpa, wil dat Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman doorgaan met hun satirische talkshow Marcel & Gijs. Dat zei Römer woensdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

"Ze nemen niets en niemand serieus: zichzelf niet, de gasten niet, de kijkers niet", zegt Römer. "Het is anders dan anders. Het doet mij denken aan Wim T. Schippers en het past in deze tijd. Het was een krankzinnig outside-the-boxexperiment. En een half miljoen mensen kijken daar graag naar", stelt hij.

Talpa is erg blij met het marktaandeel van 14 procent. "Dat is buitengewoon goed voor SBS in de zomer", stelt Römer. "Ik moet eerlijk zeggen, als je het me persoonlijk had gevraagd, had ik gedacht: dat gaat niet werken, dit past niet bij SBS. Maar het overtreft alle verwachtingen die we hadden."