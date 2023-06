Cor Bakker stopt na ruim zes jaar met eigen radioprogramma

Cor Bakker stopt dit najaar met zijn radioprogramma De Keuze van Cor bij de regionale zender NH Radio. De pianist en presentator vindt het na 6,5 jaar en 350 uitzendingen tijd voor nieuwe dingen, laat hij dinsdag weten.

De componist bedankt de technici van het radiostation en zijn luisteraars. "Door de vele reacties van luisteraars besef ik des te meer dat er nog veel behoefte is in Nederland aan muziek die je bijna nergens meer hoort", zegt Bakker.

Bakker was jarenlang op tv te zien in programma's van Paul de Leeuw. Daarnaast had hij zijn eigen tv-programma's die draaiden om muziek, zoals Cor & Co en Cor op reis.