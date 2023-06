John de Mol zou Talpa Network binnen twee jaar willen verkopen

Delen via E-mail

John de Mol wil Talpa Network binnen twee jaar verkopen aan een buitenlandse partij. Dat melden verschillende bronnen aan NU.nl. CEO Pim Schmitz stelt juist dat het bedrijf na de mislukte fusie met RTL "minimaal drie jaar" zelfstandig wil doorgaan.

De Mol wil Talpa Network volgens ingewijden voor zijn zeventigste verjaardag in april 2025 van de hand doen. De producent wil zijn bedrijf alleen verkopen aan een partij die zich richt op tv- en videocontent.

Volgens de bronnen kan De Mols bedrijf na het mislukken van de fusie met RTL alleen in het buitenland terecht. In Nederland zijn er geen opties meer.

CEO Pim Schmitz ontkent tegenover NU.nl dat Talpa Network momenteel in de etalage staat. "We willen voorlopig zelfstandig blijven. Dat kan voor drie jaar zijn, maar ook vijf. Daar zit geen einde aan."

"We gaan de komende jaren zelf verder bouwen. Dat willen we ook uitstralen naar onze medewerkers, die het niet doorgaan van de overname door RTL net hebben moeten verwerken", vervolgt hij.

Schmitz wil ook niet ingaan op het gerucht over een buitenlandse overname. Wel zegt hij dat meer fusies in de televisiewereld de komende jaren onvermijdelijk zijn. Content voor televisie maken is duur en het wordt voor Nederlandse partijen steeds lastiger om zonder partner te concurreren met buitenlandse spelers.