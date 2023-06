Talpa en producent Concept Street kijken serieus naar eis ex Peter Gillis

Talpa en producent Concept Street hebben aan NU.nl laten weten "serieus" naar de eis van Nicol Kremers te kijken. Nicol Kremers, de ex-partner van realityster Peter Gillis, eist dat afleveringen van Massa is kassa waarin zij is te zien offline gehaald worden en niet meer worden uitgezonden.

In de brief die Talpa en Concept Street ontvingen van Kremers advocaten staat onder meer dat Kremers door de beelden "voortdurend en stelselmatig" wordt herinnerd aan "gewelddadige gebeurtenissen uit het verleden". Ook is er volgens haar advocaten sprake van victimblaming wanneer in het programma over Kremers wordt gesproken.