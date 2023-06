Ex van Peter Gillis wil niet meer in Massa is Kassa te zien zijn

Nicol Kremers, de ex van vakantieparkhouder Peter Gillis, wil niet langer in het programma Massa is Kassa te zien zijn. In een brief aan Talpa eist ze dat de makers alle beelden van haar uit het SBS6-programma halen.

Haar advocaat Sébas Diekstra bevestigt de eis maandag na berichtgeving van het AD. Namens Kremers hebben Diekstra en zijn collega Allon Kijl een sommatie (aanmaning) naar Talpa en producent Concept Street gestuurd.

Hierin stellen ze onder meer dat Kremers door de beelden "voortdurend en stelselmatig" wordt herinnerd aan "gewelddadige gebeurtenissen uit het verleden". Tijdens hun relatie zou Kremers door de vakantieparkhouder zijn mishandeld. Kremers heeft de makers naar eigen zeggen geen toestemming gegeven om haar beeltenis te blijven gebruiken.

Ook is er volgens de advocaten sprake van victimblaming als in het programma over Kremers gesproken wordt.

Als Talpa niet luistert, stapt Kremers naar de rechter

Als Talpa alle beelden van haar en Gillis niet binnen twee werkdagen uit de nieuwe afleveringen haalt, overweegt Kremers naar de rechter te stappen.

Ze wil dan via de rechter een verbod op uitzending van de beelden afdwingen en immateriële schade verhalen op Talpa en de producent.

Kremers deed onlangs aangifte van mishandeling, bedreiging, stalking en een verkrachting, valt in de brief aan Talpa te lezen. Eind augustus dient er een zaak over de vermeende mishandeling.