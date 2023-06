Gerard Joling vervangt Carlo Boszhard als captain in Oh, Wat Een Jaar!

De komische televisieshow Oh, Wat Een Jaar! heeft een nieuwe teamcaptain, meldt RTL Boulevard . Nu Carlo Boszhard na drie seizoenen stopt, is het de beurt aan Gerard Joling. Chantal Janzen en Ruben Nicolai blijven op hun plek.

Boszhard was sinds 2020 een vaste waarde in het programma. Na drie seizoenen vindt hij het tijd om zijn focus te verleggen. Zo werkt de presentator aan een nieuw seizoen van Make Up Your Mind.