Van mensenhandel verdachte Andrew Tate krijgt nog een maand huisarrest

Het huisarrest van Andrew Tate is met dertig dagen verlengd. De Amerikaans-Britse internetberoemdheid is beschuldigd van mensenhandel, verkrachting en deelname aan een criminele organisatie.

Andrew en zijn broer Tristan zijn eind 2022 in hun woning in de Roemeense hoofdstad Boekarest gearresteerd op verdenking van mensensmokkel en verkrachting. Op 31 maart is hun hechtenis omgezet in huisarrest.