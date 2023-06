Commissie-Van Rijn neemt werksituatie Op1 mee in onderzoek naar misstanden

De commissie onder leiding van oud-minister Martin van Rijn die onderzoek doet naar misstanden bij de NPO, neemt ook de situatie op de werkvloer bij Op1 mee in het onderzoek.

"We nemen heel Hilversum mee in het onderzoek, dus ook Op1", zegt een woordvoerder van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) tegen ANP.

De commissie zal naar verwachting in de zomer haar bevindingen en een bijbehorend actieplan delen. De woordvoerder kan niet zeggen of zich redacteuren van Op1 bij de commissie hebben gemeld.

Omroep BNNVARA trok zich woensdag terug uit de talkshow, omdat er een conflict is tussen WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes en eindredacteur Rachel Franse. Ook zou er sprake zijn van een onveilige werkomgeving, meldt de Volkskrant na gesprekken met tien (oud-)redacteuren en de betrokken partijen. Volgens de krant is er langer onvrede over het leiderschap van de WNL-hoofdredacteur bij Op1.

Huisjes zei woensdag in een reactie dat alle Op1-medewerkers dit jaar zijn gewezen op de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met de onderzoekscommissie. "Dat is vandaag ook verteld aan alle medewerkers. Een veilige werkomgeving staat voorop", zei hij. "De (eind)redacteuren van omroepen en producent TVBV kunnen een gesprek aangaan met een onafhankelijke deskundige, van wie we graag het advies ter harte willen nemen. Mensen moeten goed en fijn kunnen werken."

Meerdere omroepen willen niet meewerken aan Op1

De commissie onder leiding van Van Rijn werd in november vorig jaar ingesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar misstanden bij de publieke omroep. Aanleiding daarvoor was berichtgeving over klachten over de werksituatie bij De Wereld Draait Door.