BNNVARA stopt met Op1 vanwege conflict en onveilige werksfeer

BNNVARA is uit Op1 gestapt vanwege een conflict tussen WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes en eindredacteur Rachel Franse. Ook zou er sprake zijn van een onveilige werkomgeving. Dat schrijft de Volkskrant na gesprekken met onder meer tien (oud-)redacteuren.

Volgens de Volkskrant is er al langer onvrede over het leiderschap van Huisjes, de overkoepelend coördinator bij Op1. Franse stopte vorige week na vier jaar bij het programma, omdat Huisjes voor een "voor haar persoonlijk onveilige werkomgeving" zou hebben gezorgd.

BNNVARA zou daarna hebben geopperd dat Huisjes afstand moet doen van zijn positie in het samenwerkingsverband, waar naast WNL en BNNVARA ook Omroep MAX en de EO deel van uitmaken. Daar kwam het niet van.

Volgens BNNVARA is Huisjes ook niet bereid tot een onderzoek naar de werksfeer. De WNL-hoofdredacteur laat weten dat alle Op1-medewerkers dit jaar zijn gewezen op de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met de commissie Van Rijn. Die doet op dit moment onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum na de misstanden bij De Wereld Draait Door. "Dat is woensdag ook verteld aan alle medewerkers. Een veilige werkomgeving staat voorop", stelt hij.