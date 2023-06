BNNVARA stopt met talkshow Op1 vanwege 'verschil van inzicht'

Delen via E-mail

BNNVARA stopt per 1 augustus met de talkshow Op1 vanwege "een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma". Dat heeft de omroep woensdag bekendgemaakt.

Het is niet duidelijk op welk verschil van inzicht de omroep doelt.

De NPO laat aan NU.nl weten op de hoogte te zijn van het besluit van BNNVARA. "We gaan met de overige betrokken omroepen om de tafel om verder te praten over de invulling van de uitzendavond van BNNVARA vanaf 1 augustus. We bedanken de omroep voor 3,5 jaar mooie Op1-uitzendingen."