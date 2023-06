Dagboek van een herdershond keert als liveshow terug op televisie

KRO-NCRV gaat een liveshow maken van de musical Dagboek van een herdershond. Het The Passion-achtige optreden wordt op 3 september live uitgezonden vanuit Sittard.

Het stuk wordt gemaakt in samenwerking met Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht. Het is een bewerking van de musical die het afgelopen jaar in het MECC Maastricht te zien was.

De musical is gebaseerd op de oude televisieserie die de KRO eind jaren zeventig uitzond, over een jonge kapelaan die terechtkomt in een Limburgs dorpje. De hoofdrol in de musicalversie op televisie wordt gespeeld Thomas Cammaert.

Angela Schijf, William Spaaij en Nandi van Beurden, die allemaal in de musical te zien waren, spelen ook mee in de televisieshow. De voorstelling gaat bijna anderhalf uur duren en bevat nummers die ook in de musical te horen waren. De regie is in handen van David Grifhorst, die eerder ook voor KRO-NCRV het spektakel The Passion maakte.