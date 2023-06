3FM Serious Request zet zich dit jaar in Nijmegen in voor ALS

3FM Serious Request zet zich dit jaar in voor Stichting ALS Nederland. Het bekende Glazen Huis staat deze twintigste editie op de Grote Markt in Nijmegen. Dat maakten NPO 3FM-dj's Rob Janssen en Wijnand Speelman woensdag bekend in Rob & Wijnand en de Ochtendshow.

Traditiegetrouw voert NPO 3FM in de week voor Kerst actie voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar ALS-patiënten.

In Nederland leven zo'n vijftienhonderd mensen met ALS (amyotrofische laterale sclerose) of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Ieder jaar komen er vijfhonderd nieuwe patiënten bij en overlijden er ook vijfhonderd mensen.

Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, genezing en behandeling van ALS. Daarnaast bekostigt de stichting hulpmiddelen zoals een spraakcomputer, rolstoelbus of een opklapbare elektrische rolstoel.

"Samen met heel Nederland maken we ons sterk om die patiënten en hun families te helpen en hopelijk het onderzoek juist nu dat zetje te geven, zodat ALS geen dodelijke ziekte meer is", zegt Menno de Boer, zendermanager van NPO 3FM.