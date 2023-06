Luistercijfers stabiel na half jaar radio-onderzoek: 'Stilte voor de storm'

Het meetsysteem voor radioluisteraars is flink veranderd, maar een half jaar na de introductie blijven de cijfers ongeveer hetzelfde als daarvoor. En dat terwijl van tevoren verwacht werd dat er grote verschuivingen zouden plaatsvinden.

"Of de ochtendshow van Radio 538 écht aanslaat is nog afwachten", zegt radio-expert Evert Bronkhorst van mediabureau Abovo Maxlead tegen NU.nl.

De luistercijfers van Radio 538 schoten vorige week ineens omhoog van ruim 7 procent naar 9,2 procent. De grote verandering: Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen verhuisden met hun ochtendshow van Radio Veronica naar Radio 538. En dat lijkt direct zijn vruchten af te werpen.

"Het publiek lijkt meeverhuisd met Klijn en zijn sidekicks, maar we kunnen pas over een maand echt conclusies trekken", zegt Bronkhorst.

Het nieuwe luisteronderzoek dat in januari werd geïntroduceerd geeft de resultaten van radio luisteren wekelijks. Voorheen was dat op maandbasis. Bovendien wordt ook nu gemeten. Er wordt nu gebruikgemaakt van een app die iedere minuut meet. Voorheen vulden mensen een dagboekje in.

Top 1000 en Zero's lijsten laten aandeel stijgen

"Bij acties en evenementen zie je de cijfers omhooggaan, zoals bij de vele lijstjes - neem de Sky Radio Top 1000 ter ere van het 35-jarig bestaan, of de Zero's-lijst op 3FM. Kijk je naar cijfers over een maand, dan zijn de schommelingen veel minder groot."

Zo staat marktleider NPO Radio 2 al sinds januari ruim bovenaan met een marktaandeel dat tussen rond de 14,5 en 15,5 procent zit in de doelgroep 13+. Nummer twee Qmusic zit rond de 11,5 procent en Radio 10 zit daar net onder.

"Dat verschilt weinig met de verhoudingen binnen het oude onderzoek", zegt Bronkhorst. Eerder zei woordvoerder Frans Kok van het luisteronderzoek NMO al te verwachten dat er wekelijks wel grote schommelingen kunnen zijn, maar niet op maandbasis. Bronkhorst stelt dat rapporteren op maandbasis een beter beeld geeft.

Kok wil niet kwijt of een maandmeting handiger is, als NU.nl hem er naar vraagt. De weekcijfers zijn met name bedoeld voor adverteerders en het plannen van campagnes, vertelt hij. "Dan kun je onderweg nog aanpassen of bijsturen met je campagne. De cijfers zijn overigens zelfs op dagbasis op te vragen."

NPO-radiobaas verwacht meer voor NPO3FM

Bronkhorst ziet dat de nieuwe programmering van NPO3FM nog geen groei heeft opgeleverd. Rob Janssen en Wijnand Speelman doen nu de ochtendshow en Barend van Deelen stapte over van Radio 538. De zender is inmiddels onder de 2 procent gedoken. De weg naar boven is nog altijd niet gevonden.

NPO-radiobaas Jurre Bosman zei eerder tegen NU.nl dat de popzender kan profiteren van de komende FM-veiling die op 4 juli begint. "De deelnemers moeten miljoenen betalen voor een plekje op de FM en moeten dat ook terugverdienen."

Bronkhorst vindt die uitspraak van Bosman "verrassend". "Het is nu wel stilte voor de storm met de naderende veiling en er gaat veel gebeuren, maar ik vraag me af of NPO3FM daar echt van gaat profiteren."



De verrassing zou eerder kunnen komen van internationale partijen als Bauer Media en Global die gaan meebieden bij de veiling. Het FM-radiolandschap zou er daarom vanaf 1 september van het jaar na de veiling heel anders uit kunnen zien.

Luisteronderzoek heeft nog issues

Volgens Bronkhorst zijn er nog wat zaken die invloed hebben op het nieuwe luisteronderzoek. Sinds de start zijn er problemen met werving van respondenten in de subgroepen mannen, 20-34, grote steden en laagopgeleid. Mede hierdoor loopt FunX nog altijd niet mee in het onderzoek.

De nieuwe meetmethode heeft ook nog wat technische problemen. Er worden nu geluiden opgevangen en dat geeft een vertekend beeld: het kan zijn dat de meter het geluid van tv meeneemt. Toen NPO Radio 2 tegelijkertijd met tv-zender NPO1 het Eurovisie Songfestival live uitzond, schoot het marktaandeel in die week verder omhoog.

Hetzelfde gebeurde met Grand Prix Radio, dat alleen digitaal te beluisteren is en geen Nederlandse maar Belgische licentie heeft. Toch behaalt de zender tijdens Formule 1-weekenden hoge marktaandelen: de meter vangt racegeluiden op.

NMO werkt aan een oplossing, zegt woordvoerder Frans Kok. "Maar die is er niet op korte termijn." Voor de top-20 zenders zou het inmiddels geregeld zijn, voor de 76 andere zenders die meedoen is dat 'in ontwikkeling'. "De benodigde hardware is inmiddels besteld, maar vanwege zeer lange levertijden mikken we op eind dit jaar."