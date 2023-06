Influencer Andrew Tate aangeklaagd wegens mensenhandel en verkrachting

Delen via E-mail

De Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn in Roemenië aangeklaagd voor verkrachting, mensenhandel en de vorming van een criminele organisatie om vrouwen seksueel uit te buiten. Ook twee Roemeense vrouwen zijn aangeklaagd.

De gebroeders Tate werden eind 2022 in hun woning in Boekarest gearresteerd op verdenking van mensensmokkel en verkrachting. Op 31 maart werd hun hechtenis omgezet in huisarrest.