BNNVARA moet aflevering over Nederlandse gevangene in VS toch offline halen

BNNVARA moet de vijfde aflevering van de documentaire Een Amerikaanse Nachtmerrie toch offline halen. Deze aflevering van de reeks over Jaitsen Singh, die al 39 jaar vastzit in een cel in de Verenigde Staten, mag in deze vorm niet worden uitgezonden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.

BNNVARA heeft de aflevering direct offline gehaald, liet de omroep maandag weten.

Singh, de langst vastzittende Nederlander in de Verenigde Staten, was in beroep gegaan tegen de eerdere uitspraak van de rechter over de documentaireserie. De rechter had in dat vonnis besloten dat de documentaire uitgezonden mag worden, omdat producent Submarine en BNNVARA zich bij het onderzoek en de totstandkoming van de serie aan alle journalistieke zorgvuldigheidseisen hebben gehouden.

In hoger beroep eiste Singh alsnog een verbod op de lineaire tv-uitzendingen van afleveringen 4 en 5 en het verwijderen van deze uitzendingen van NPO Start en NPO Plus. Het gerechtshof ging mee in dit verzoek voor aflevering 5.

BNNVARA onderzoekt mogelijkheden om aflevering alsnog uit te zenden

"Deze uitspraak verbaast ons enorm", laten BNNVARA en producent Submarine weten. "Het Hof Amsterdam laat nu de belangen van Singh zwaarder wegen. Wij respecteren deze uitspraak, maar beraden ons momenteel op de eventuele mogelijkheden om aflevering 5 alsnog uit te kunnen zenden."

Singh is een Nederlander van Surinaamse afkomst die in 1986 werd veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Hij is veroordeeld tot in totaal 56 jaar gevangenisstraf en zit inmiddels 39 jaar vast. Hij heeft betrokkenheid bij de moorden altijd ontkend.

In de docureeks, die onder meer gaat over de mogelijke gerechtelijke dwaling bij de zaak van Singh, komen ook vermeend seksueel misbruik door Singh en mogelijke connecties met de drugswereld aan bod. Singh is bang dat hij hierdoor in problemen komt bij medegedetineerden.