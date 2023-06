Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer (59) overleden

Jellie Brouwer, jarenlang presentator van het radioprogramma Kunststof, is op 59-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Ze was ruim twintig jaar werkzaam als presentatrice van het kunst- en cultuurprogramma.

Door de ziekte moest ze in februari noodgedwongen stoppen met het presenteren van Kunststof. Brouwer was sinds de start van radioprogramma in 2001 een van de vaste presentatoren. De NTR laat weten Brouwer "zeer dankbaar" te zijn voor "de prachtige interviews" en "haar enorme collegialiteit".

"Jellie was een zeer persoonlijke interviewer. Zoals ze het zelf verwoordde een paar jaar geleden: 'Ik wil niet toetsen of mijn gasten deugen, maar ben nieuwsgierig naar hun drijfveren. Naar de grote dingen in het leven: vriendschap, liefde en de dood'", aldus de NTR in een reactie.