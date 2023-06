Medewerkers 3FM zijn nog niet gevraagd om Lowlands-tientje te betalen

De NPO heeft nog geen vraag gekregen van concertorganisator MOJO of medewerkers van NPO 3FM een 'charity fee' willen betalen voor toegang tot Lowlands. Dat laat een woordvoerder van de NPO zaterdag weten. NPO 3FM is mediapartner van het festival.

"Mocht dat verzoek alsnog komen, dan kijken we op dat moment of we daarop ingaan", vertelt de zegsman. MOJO laat zaterdag weten dat het "iets tussen 3FM en ons is" of medewerkers van de zender verplicht worden tot de 'charity fee'.