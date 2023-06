Media boos om verplichte 'charity fee' Lowlands, NOS dreigt weg te blijven

De NOS gaat geen verslag doen van het festival Lowlands als een 'charity fee' moet worden betaald, meldt de omroep vrijdag. Concertorganisator MOJO vraagt media die zich accrediteren om 10 euro per persoon te betalen in ruil voor toegang tot het festivalterrein. Daarover zijn ook NRC en journalistenvakbond NVJ niet te spreken.

Het persbureau ANP wijst de betaling voor Lowlands ook van de hand. "Onze (foto)journalisten betalen niet voor bronnen of toegang tot evenementen", zegt ANP-hoofdredacteur Freek Staps. Het ANP wil geen financiële relatie met organisaties waarvan verslag gedaan wordt, "ook niet als zij dat geld weer aan derden doorbetalen. Dat hebben we Lowlands ook laten weten."

In een verklaring op de website van Lowlands laat de organisatie vrijdagmiddag weten dat het "geenszins onze bedoeling is om persvrijheid of vrije nieuwsgaring te belemmeren". "Uiteraard maakt iedere journalist/titel/persbureau haar eigen afweging of het betalen van de charity charge van 10 euro reden is om geen verslag te doen van Lowlands."