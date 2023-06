Spotify beëindigt podcastdeal met prins Harry en Meghan Markle

Delen via E-mail

Spotify heeft een eind gemaakt aan de podcastdeal met prins Harry en Meghan Markle. De streamingdienst en het productiebedrijf van het echtpaar hebben "in gezamenlijk overleg besloten uit elkaar te gaan".

Dat betekent dat er geen nieuw seizoen komt van Archetypes. De serie van Markle ging in augustus 2022 van start en telde twaalf afleveringen. In Archetypes sprak de voormalig actrice met vrouwen over hun leven en carrière.