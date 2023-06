Journalistenvakbond bezorgd over reorganisatie Telegraaf-eigenaar Mediahuis

Mediahuis, de Belgische eigenaar van De Telegraaf, NRC en Radio Veronica, wil in Nederland drie uitgeversbedrijven bundelen. Zo blijft er één organisatie met één directie over. Of dat banen kost, is nog onduidelijk. Journalistenbond NVJ maakt zich zorgen over het verlies van banen en redactionele onafhankelijkheid.

Het Belgische concern Mediahuis wil de drie nu nog apart opererende takken Mediahuis Nederland (De Telegraaf, regionale kranten, radiozenders), Mediahuis Limburg (dagblad De Limburger) en Mediahuis Noord (Dagblad van het Noorden) samenvoegen.

Alleen Mediahuis NRC blijft buiten schot en "afzonderlijk opereren". Het is de verwachting dat NRC afzonderlijk verder kan groeien binnen het concern.

Of de reorganisatie banen kost, is nog niet bekend. De komende tijd worden werkgroepen geformeerd om de nieuwe organisatie vorm te geven. De NVJ noemt de situatie zorgwekkend en eist garanties.

Paul Teixeira, secretaris Uitgeverijbedrijf bij de NVJ, zegt dat de bond niet is gekend in de "ingrijpende wijziging", terwijl dat volgens de cao verplicht is.

NVJ wil dat Mediahuis redactionele onafhankelijkheid garandeert

Teixeira wijst op onder meer de garanties die ooit bij de verschillende takken zijn gegeven. "Zo zou het voormalige NDC (nu Mediahuis Noord, red.) bij de overname in 2021 vijf jaar gegarandeerde onafhankelijkheid krijgen", zegt hij tegen NU.nl.

De NVJ wil ook de garantie dat niet wordt getornd aan de redactionele onafhankelijkheid en de eigen koers van de diverse titels. "Dit was nu juist onderdeel van de steevast door Mediahuis verkondigde filosofie die nu dreigt verlaten te worden."

In een brief aan de Mediahuis-medewerkers die donderdag is verstuurd, staat het doel van de reorganisatie: "De digitale toekomst van onze regionale journalistiek verzekeren en versterken."

De top wil De Telegraaf uitbouwen tot "het grootste betaalde nationale nieuwsmerk van Nederland". Concurrent AD is de krant daarin een aantal jaren geleden voorbijgestreefd. Daarnaast wil Mediahuis een duurzame positie op de advertentiemarkt krijgen.

Na de samenvoeging komt er een directie die bestaat uit Rien van Beemen (nu CEO van Mediahuis Nederland), Koos Boot (nu CEO van Mediahuis Noord) en financieel directeur Barbara Lokhorst. Bij Mediahuis NRC verandert er niets en blijft Dominic Stas de CEO.

Mediahuis wil slag slaan bij FM-veiling en zag deal met Talpa mislukken

Het is al langer onrustig bij Mediahuis. In april werd bekend dat de uitgever Radio Veronica overneemt van Talpa Network. 100% NL, SLAM! en Sunlite zijn van RadioCorp overgenomen.

Daarnaast heeft de uitgever al de zender Sublime. Met de radiozenders wil Mediahuis tijdens een veiling in juli een gooi naar een FM-frequentie doen. Eerder dit jaar liep Mediahuis Nederland een lucratieve deal mis. Het ging om de verkoop van advertentieruimte op de tv-zenders van Talpa Network, zoals SBS6.



Dat plan was bedacht om de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de streep te trekken. Maar de toezichthouder keurde de fusie tussen RTL Nederland en Talpa ondanks dit voorstel niet goed.

Onrust bij De Telegraaf over benoeming hoofdredactie

Bij vlaggenschip De Telegraaf ging het vorige maand nog mis. Een meerderheid van de redactie zegde het vertrouwen in de directie onder leiding van Van Beemen op, omdat ze gepasseerd was in de procedure rond de benoeming van de nieuwe hoofdredactie.