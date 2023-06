Onze man bij de Taliban wint Zilveren Nipkowschijf

De VPRO-serie Onze man bij de Taliban heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Makers Thomas Erdbrink en Roel van Broekhoven kregen de prijs donderdag uit handen van juryvoorzitter Renate van der Bas.

In 2015 wonnen Erdbrink en regisseur Van Broekhoven al een Zilveren Nipkowschijf voor de serie Onze man in Teheran. Voor de regisseur is het de derde keer dat hij de prijs heeft gewonnen.

De jury noemt de documentaireserie over Afghanistan "intens en adembenemend". "Ook toont Onze man bij de Taliban hoe dapper mensen kunnen zijn die niets meer hebben te verliezen behalve hun waardigheid en hun leven."

De documentaire De jurk en het scheepswrak (NTR) en de dramaserie Rampvlucht (KRO-NCRV) waren dit jaar ook genomineerd. Vorig jaar ging de oudste tv-prijs van Nederland naar het online programma BOOS van Tim Hofman. Daarmee werd de aflevering over de vermeende misstanden bij The voice of Holland bekroond.

Michiel Driebergen en Edwin Koopman wonnen de Zilveren Reissmicrofoon met hun podcast Stad in oorlog: Charkiv één jaar onder vuur. Ook 3voor12 (VPRO) en de podcast De Taxioorlog (BNR Radio) waren genomineerd. Vorig jaar won Bureau Buitenland, het NPO Radio 1-programma van Tim de Wit en Sophie Derkzen.