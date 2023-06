1,86 miljoen mensen zien Oranje verliezen van Kroatië

De voetbalwedstrijd Nederland-Kroatië is woensdagavond bekeken door 1,86 miljoen mensen. De halve finale van de Nations League was daarmee de best bekeken uitzending van woensdagavond.

Bijna de helft van alle mensen die tijdens de wedstrijd televisie keken stemde af op het duel, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het lukte Oranje in De Kuip in Rotterdam niet om te winnen van Kroatië. Het werd in de verlenging 2-4, nadat het in de reguliere speeltijd 2-2 was geworden. Bondscoach Ronald Koeman erkende achteraf dat Kroatië beter was.

Op de tweede plek staat het NOS Journaal van 20.00 uur, waar ruim 1,2 miljoen mensen naar keken. De derde plaats was voor het RTL Nieuws van 19.30 uur, dat 791.000 kijkers wist te boeien.