Matthijs van Nieuwkerk overweegt interview te geven over zijn ongewenste gedrag

Matthijs van Nieuwkerk is in gesprek met journalist Coen Verbraak over het geven van een interview. Daarin wil de presentator vertellen over zijn visie op het grensoverschrijdende gedrag dat hij vertoonde achter de schermen van De Wereld Draait Door.

Verbraak bevestigt aan Villamedia dat deze gesprekken gaande zijn. "Ik ben bij Van Nieuwkerk langs geweest, vooral om te kijken hoe het met hem gaat, als collega’s onder elkaar", vertelt de interviewer, bekend van programma's als Over Leven. "Toen hebben we de mogelijkheid van een interview ook besproken."

Als het interview doorgaat, zal het pas plaatsvinden nadat de resultaten van het onderzoek van de NPO over grensoverschrijdende gedrag bij de publieke omroep wordt gedeeld. Ook Van Nieuwkerk werkt aan dit onderzoek mee. Het is niet bekend wanneer het rapport verschijnt.

BNNVARA en de NTR, de omroepen waar Verbraak werkzaam voor is, zijn op de hoogte van Verbraaks en Van Nieuwkerks plannen. BNNVARA heeft nu nog niet de behoefte het interview uit te zenden, zo liet de omroep weten aan Verbraak. De NTR staat er wel voor open, maar wil dat pas doen nadat het NPO-rapport naar buiten is gebracht, meldt de NRT aan Villamedia.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Matthijs van Nieuwkerk Blijf met meldingen op de hoogte

Op redactie van DWDD heerste er een angstcultuur

Van Nieuwkerk kwam eind 2022 onder vuur te liggen na een publicatie in de Volkskrant over de werkcultuur bij zijn programma. Volgens oud-medewerkers vond er jarenlang grensoverschrijdend gedrag plaats achter de schermen van de talkshow.

Tussen 2005 en 2020, de jaren dat het programma op tv was, heerste er een angstcultuur. Die werd onder meer veroorzaakt door extreme woede-uitbarstingen van Van Nieuwkerk. Volgens de krant zijn veel medewerkers door hem toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd.