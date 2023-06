RoddelPraat moet John de Mol 5.000 euro betalen na beweringen in uitzending

John de Mol is woensdag in een rechtszaak tegen Jan Roos en Dennis Schouten in het gelijk gesteld. De RoddelPraat-makers moeten de mediamagnaat een schadevergoeding van 5.000 euro betalen.

Ook de proceskosten van De Mol, ruim 2.600 euro, worden bij Roos en Schouten neergelegd. De Mol had zelf 27.500 euro van beide presentatoren geëist, maar dit bedrag werd door de rechter niet passend bevonden.

De mediamagnaat klaagde de mannen van RoddelPraat aan, omdat ze in een uitzending stelden dat hij getuigen in een mishandelingszaak rondom zijn zoon Johnny de Mol zou hebben omgekocht. De rechter vindt dat de presentatoren die bewering niet genoeg hebben onderbouwd en daarmee onrechtmatig hebben gehandeld.

'RoddelPraat roept maar wat omdat dat roepen geld oplevert'

"De heren stelden 100.000 procent bewijs te hebben voor hun onzinnige beweringen, de rechtbank heeft dat teruggebracht naar 0 procent", reageert Peter Plasman, die De Mol juridisch bijstaat. "De heren roepen maar wat omdat dat roepen geld oplevert." Plasman zegt dat zijn cliënt zich kan vinden in de overwegingen van de rechter.

Roddelpraat-presentator Roos heeft na het vonnis geen vertrouwen meer in de rechtspraak, laat hij weten aan het ANP. Hij denkt niet dat hij met RoddelPraat ooit een zaak zal winnen. Roos weet daarom nog niet of hij en Schouten vervolgstappen gaat zetten.

De Mol eiste eerder al een rectificatie en een bedrag van 10.000 euro. Dat geld moest worden overgemaakt naar stichting Het Vergeten Kind. De rectificatie kreeg hij, maar het geld niet. Daarop startte De Mol een bodemprocedure.