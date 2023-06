Nederlanders hebben meer vertrouwen in nieuwsmedia dan veel anderen

In Nederland hebben mensen gemiddeld meer vertrouwen in nieuwsmedia dan in veel andere landen. Dat is opvallend, want in veel andere landen is dat vertrouwen juist gedaald.

Nederland is een van de koplopers van de 46 onderzochte landen als het gaat om vertrouwen in het nieuws, blijkt uit het Digital News Report (DNR). Dat is een jaarlijks onderzoek van het Britse Reuters Institute for the Study of Journalism.

Van de ondervraagde Nederlanders heeft 57 procent vertrouwen in het meeste nieuws. Van de ondervraagden heeft 65 procent specifiek vertrouwen in de nieuwsmedia die ze zelf gebruiken.

Het instituut ondervroeg voor het onderzoek 93.000 mensen, onder wie ruim 2.000 in Nederland. Voor de Nederlandse resultaten werkte het instituut samen met het Commissariaat voor de Media (CvdM). Dat spreekt van "een bijzondere editie", omdat de onderzoekers "voor het eerst de balans opmaken na de coronapandemie".

Volgens het CvdM waren 2021 en 2022 uitzonderingsjaren. "Hoewel de krantenkoppen soms anders doen vermoeden, laat het DNR zien dat het vertrouwen in het nieuws in Nederland nog steeds groot is", schrijft de toezichthouder.

"Voor corona was er sprake van een lichte daling van het vertrouwen in het nieuws in het algemeen en het nieuws dat men zelf gebruikt, maar deze trends zijn tijdens de coronajaren omgebogen."

In veel landen daalde het vertrouwen juist

Het CvdM noemt de stabiliteit van het vertrouwen in Nederland opvallend, omdat in veel andere landen het vertrouwen in nieuws de afgelopen jaren juist gedaald is. Daarbij is in Nederland het aandeel mensen dat zich zorgen maakt over online desinformatie met 40 procent relatief klein.

De onderzoekers vroegen ook naar het vertrouwen in specifieke nieuwsmedia, dat "onverminderd hoog" blijkt. De NOS, RTL, de Volkskrant, NRC, Trouw, FD, AD en ook NU.nl, BNR en Hart van Nederland krijgen van hun gebruikers in 2023 gemiddeld een zeven of hoger.

Wel blijkt uit het onderzoek dat steeds minder mensen interesse hebben in nieuws. Dit jaar is nog steeds meer dan de helft van de Nederlanders buitengewoon of erg geïnteresseerd in nieuws.