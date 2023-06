NPO komt met eigen audioplatform: 'Mensen willen gegidst worden'

NPO Luister presenteert zich vandaag na drie jaar experimenteren als een volwaardig audioplatform met alle podcasts en live radiozenders van de publieke omroep. De NPO heeft ondertussen geen last van de FM-radioveiling. "Maar NPO 3FM zou ervan kunnen profiteren", zegt Jurre Bosman, directeur audio bij de NPO, tegen NU.nl.

Alle radiozenders van de publieke omroep, van NPO Radio 2 tot Sterren NL, plus podcasts als De Dag, De Brand in het Landhuis en De Jortcast. Vanaf nu krijgen luisteraars gratis en zonder abonnement alle audio van de publieke omroep in één app.

Dat zat er al een tijdje aan te komen. Zo mocht de NPO vorig jaar de ondemandvideodienst NPO Start uitbreiden. Later kwam er ook toestemming van staatssecretaris Gunay Uslu (Media) om door te gaan met het in 2020 gestarte audioplatform NPO Luister.

"De meeste podcasts kon je tot nu toe alleen beluisteren in de app van de betreffende zender en niet bij elkaar. Dat vond ik een rare ontbrekende schakel", zegt Bosman.

Jurre Bosman is directeur audio bij de NPO. Foto: NPO/Michel Schnater

We gaan naar verwachting veel meer podcasts luisteren

We luisteren steeds meer podcasts, ziet niet alleen Bosman. Het podcastgebruik steeg in Nederland vorig jaar tot 30 procent van het totale mediagebruik en bij jongeren zelfs tot 73 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat voor de Media en de EBU, een samenwerkingsverband van de publieke omroepen in Europa.

Nu maken podcasts nog maar 5 procent uit van de totale mediaconsumptie. De verwachting is dat dit aandeel snel groeit.

De afgelopen jaren liet de NPO luisteraars de NPO Luister-app testen. "Ons belangrijkste inzicht uit die tests was dat mensen aanbevelingen willen krijgen en gegidst willen worden."

Luisteraars moeten snel kunnen vinden wat ze zoeken. Iets dat nu nog weleens lastig is. "Mensen luisteren bewust een podcast en willen waar voor hun tijd", zegt Bosman, die ook zag dat mensen wel willen luisteren naar een podcast, maar vaak niet de tijd hebben. "Dus hoe preciezer je ze kunt gidsen, hoe beter."

'NPO 3FM zou kunnen profiteren van FM-veiling'

We luisteren niet alleen naar podcasts: ook radiozenders zijn digitaal steeds populairder. Toch blijft FM (dus de ouderwetse radio) nog altijd een grote rol spelen, denkt Bosman. "De publieke omroep doet niet mee aan de FM-veiling die nu speelt, maar daar zie je hoe groot het belang nog is. FM heeft een groot bereik en het is laagdrempelig. Er zijn miljoenen radio's op allerlei plekken: in auto's en schuurtjes en slaapkamers."

NPO Radio 2 is verreweg marktleider, blijkt uit het nieuwe luisteronderzoek. Ook NPO Radio 1 en 5 doen het goed. Alleen 3FM blijft nog achter, met een marktaandeel dat niet boven de 2 procent komt.

"Ik vind dat 3FM meer luisteraars verdient", zegt Bosman. "Vorig jaar is de zender eigenlijk weer helemaal vanaf de grond af opgebouwd met nieuw talent en het ontdekken van nieuwe muziek als basis. Ik hoop dat we uiteindelijk gaan profiteren van onze nieuwe programmering."

De audiodirecteur denkt dat de FM-veiling weleens een zegen voor 3FM kan zijn. "De deelnemers moeten miljoenen betalen voor een plekje op de FM en moeten dat ook terugverdienen. Ze zullen dus wellicht meer naar het midden kruipen, meer hits gaan draaien en minder risico nemen in de programmering."

"Daar kan 3FM profijt van hebben met zijn unieke profiel. Het marktaandeel is nu te klein voor wat de NPO beoogt. Hoeveel dat wel moet zijn? Daar hang ik geen getal aan. We nemen de tijd."

'We gaan een nieuwe eeuw voor audio in'

Radio bestaat inmiddels ruim honderd jaar in Nederland. Volgens Bosman zitten we in een "prachtige nieuwe eeuw" voor audio, waarin podcast en radio meer naar elkaar toe groeien.

De volgende stap voor de NPO is de koppeling van het NPO-ID-account tussen NPO Start en NPO Luister. Zo kun je in de nabije toekomst aanbevelingen krijgen: "Als jij dit tv-programma interessant vindt, is deze podcast misschien ook iets voor jou."