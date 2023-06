Nieuw-Zeelandse publieke omroep zegt sorry voor pro-Russische berichtgeving

Radio New Zealand (RNZ) heeft excuses aangeboden voor pro-Russische berichtgeving op zijn website. Verschillende artikelen waren na publicatie aangepast, stelt de baas van de Nieuw-Zeelandse publieke zender. Daardoor schetste de omroep een rooskleuriger beeld van Rusland in berichtgeving over de oorlog in Oekraïne.

RNZ heeft de redacteur die verantwoordelijk is voor de aanpassingen in de artikelen op non-actief gesteld. Er zijn al zeker zestien bewerkte artikelen gevonden. De zender onderzoekt of er nog meer zijn. De redacteur zegt dat hij al jaren artikelen over Rusland aanpaste.

Hoofdredacteur Paul Thompson gaat door het stof voor de artikelen, die hij zelf "pro-Kremlin-troep" noemt. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan luisteraars, lezers, zijn medewerkers en de Oekraïense gemeenschap. Er komt een extern onderzoek naar het bewerken van artikelen bij Radio New Zealand.