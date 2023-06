Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer (59) is ongeneeslijk ziek

Jellie Brouwer is ongeneeslijk ziek. De presentatrice van Kunststof lijdt aan een zeldzame vorm van kanker. Dat heeft eindredacteur Yvonne Hoksbergen maandag in de uitzending van het NPO Radio 1-programma verteld.

"Jellie wist begin december vorig jaar dat ze opnieuw ziek was. Ze heeft doorgewerkt tot begin februari dit jaar en nog enkele hele mooie gesprekken kunnen voeren, waar ze intens gelukkig mee was."

Hoksbergen vertelt dat er op de radio geen afscheid is geweest. "Omdat we samen met haar hoopten dat ze nog een mooie laatste uitzending zou maken." Brouwer was in 2017 ook ziek en keerde daarna terug. "Helaas heeft de realiteit haar akelig ingehaald en is ze in de laatste fase van haar leven."